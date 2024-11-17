Калужане жалуются на ямы на улице Овражной

Жители Калуги вновь обратились к губернатору с жалобой на состояние дорог в городе. На этот раз внимание привлекла улица Овражная, расположенная на 906-й базеЖители Калуги вновь обратились к губернатору с жалобой на состояние дорог в городе.
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