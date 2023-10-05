5 упражнений от психолога, чтобы повысить самооценку

5 упражнений от психолога, чтобы повысить самооценкуАдекватная самооценка помогает испытывать уверенность в себе, легко общаться с окружающими, правильно ставить свои, истинные цели, легко идти к их достижению.
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