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Китай

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Четверо исполнителей теракта в подмосковном "Крокус Сити Холл" внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Москва, 28 марта /Синьхуа/ -- Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ /Росфинмониторинг/ внесла четверых исполнителей теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в перечень террористов и экстремистов.

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