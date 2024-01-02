Silent Arrow разрабатывает одноразовый тяжелый транспортный дрон-планер

Исследовательская лаборатория AFWERX (ВВС США) заключила контракт с аэрокосмической компанией Silent Arrow на разработку моторизованной версии дрона, способного доставлять грузы на расстояние не менее 560 километров.
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