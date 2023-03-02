smi.today

4 245 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ole Ole
    Highly likely американцы давали и дают инфу украм. Иначе они вообще не боеспособныПентагон опроверг...
  • leonid
    Горит синим пламенем. Почему? Какой идиот поджёг здание. Может быть куча трупов. Не повезло им.Видео: В Гонконге...
  • Валентин Щербаков
    Вот и надо долбануть по приебалтам, чтобы хохлолтварей не подстрекали...Эстония поддержал...

Правительству Севастополя предъявили иск более чем на 100 млн рублей

Правительству Севастополя предъявили иск более чем на 100 млн рублей

В Арбитражный суд Севастополя поступил многомиллионный иск к городскому правительству. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в роли истца выступила Крымская железная дорога намерена получить из городского бюджета более 102 млн рублей.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх