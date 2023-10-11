Байкальский риск-форум назвали "мозгопроводом" в Иркутскую область

Во время пленарной сессии БРИФа (Байкальский риск-форум прошел в столице Иркутской области) представители бизнеса и органов власти вели предметный разговор об устойчивости региона и конкретных шагах, призванных повысить качество жизни населения, в первую очередь, в северных территориях.
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