Транспортные самолеты НАТО активно везут помощь на Ближний Восток

Судя по сервису мониторинга полетов, НАТО предоставляет помощь Израилю гораздо охотнее, чем Украине. Государства Североатлантического альянса начали активно перебрасывать к границам Израиля своих военнослужащих и боеприпасы.
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