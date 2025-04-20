Теперь — всё: Украину накрыла испепеляющая мощь. А ведь Путин ждал целый месяц

Царьград Коллаж Царьграда. Военный эксперт Евгений Михайлов прокомментировал для читателей Царьграда удары по военным объектам на Украине.
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