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Вечерний Новосибирск

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Новая техника, видеокамеры, штрафы: Новосибирская область готовится к пожароопасному сезону

Новая техника, видеокамеры, штрафы: Новосибирская область готовится к пожароопасному сезону

Участники обсудили новые подходы и методы, возможности использования новой техники, инструментов и оборудования для решения сложнейшей в нашей природно-климатической зоне задачи по минимизации ландшафтных пожаров.

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