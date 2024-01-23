Новая техника, видеокамеры, штрафы: Новосибирская область готовится к пожароопасному сезону

Участники обсудили новые подходы и методы, возможности использования новой техники, инструментов и оборудования для решения сложнейшей в нашей природно-климатической зоне задачи по минимизации ландшафтных пожаров.
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