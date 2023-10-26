Кадыров сформировал новый батальон с названием, как у чеченских сепаратистов

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о завершении формирования в составе Минобороны РФ нового батальона, который будет носить имя Шейха Мансура – «выдающегося представителя чеченского народа, Первого Имама Кавказа».
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