Новый смартфон с топовым чипом Dimensity показал возможности до анонса. Предположительно, это Vivo X500 Pro Max

Официальный анонс чипа ожидается в сентябре В базе Geekbench появился пока не представленный смартфон Vivo с процессором MediaTek MT6995(ENG), который, предположительно, является будущим Dimensity 9600 Pro.
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