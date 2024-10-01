Лишний час сна: как он на самом деле влияет на здоровье

Ученые из Университета штата Пенсильвания в США обнаружили, что всего лишь один дополнительный час сна может улучшить здоровье молодых людей, в частности, снизить кровяное давление и нормализовать уровень глюкозы в крови.
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