Путин показал подаренные Лукашенко шоколадки

Белорусский лидер Александр Лукашенко подарил президенту России Владимиру Путину шоколад. Подарок российский глава показал журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале представителя прессы.
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