Шикарные танцевальные номера показали участники конкурса "Звездный Олимп" в Уссурийске

В минувшие выходные в Уссурийск съехались юные танцоры Дальнего Востока. Здесь на сцене Дома офицеров Российской армии прошел дальневосточный конкурс-фестиваль "Звездный Олимп" (0+), поражающий своим размахом: более тысячи участников из 31 коллектива выходили на сцену, чтобы продемонстрировать свои таланты жюри и зрителям.