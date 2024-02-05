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Закон, порядок, государство

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Шикарные танцевальные номера показали участники конкурса "Звездный Олимп" в Уссурийске

Шикарные танцевальные номера показали участники конкурса "Звездный Олимп" в Уссурийске

В минувшие выходные в Уссурийск съехались юные танцоры Дальнего Востока. Здесь на сцене Дома офицеров Российской армии прошел дальневосточный конкурс-фестиваль "Звездный Олимп" (0+), поражающий своим размахом: более тысячи участников из 31 коллектива выходили на сцену, чтобы продемонстрировать свои таланты жюри и зрителям.

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