Фәрит Мифтахов Нурлат интернат-мәктәбендә Белем көнендә катнашты

Нурлат районы якташлык җәмгыяте башлыгы, Бөтендөнья татар конгрессының Казан бүлеге җитәкчесе, Татарстан Республикасының «Болгар» милли хәйрия фонды идарәсе рәисе, хәйрияче, академик Фәрит Мифтахов Нурлат районының «Сәламәтлек мөмкинлекләре чикле балалар Нурлат интернат-мәктәбе»ндә Белем көне уңаеннан оештырылган бәйрәмдә катнашты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым