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Швентек гарантирует себе первое место в рейтинге, если выиграет в Майами один матч

Эшли Барти сообщила, что покинет рейтинг после объявления о завершении карьеры. Он обновится 4 апреля – по итогам турнира WTA 1000 в Майами.

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