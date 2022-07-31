Пять человек погибли в страшной аварии с грузовиком в Приамурье

Смертельное ДТП произошло в Амурской области с микроавтобусом и грузовиком, погибли пять человек. Авария случилась на автодороге в Белогорском округе в 38 километрах от Благовещенска, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное УМВД.