Конференция по борьбе с опасными инфекционными заболеваниями прошла в Иркутске

С 8 по 9 октября в Иркутске состоялась XVII Межгосударственная научно-практическая конференция, посвященная актуальным вопросам санитарной охраны территории и снижению рисков распространения чумы и других опасных инфекционных болезней в странах СНГ, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии