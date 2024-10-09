Конференция по борьбе с опасными инфекционными заболеваниями прошла в Иркутске

С 8 по 9 октября в Иркутске состоялась XVII Межгосударственная научно-практическая конференция, посвященная актуальным вопросам санитарной охраны территории и снижению рисков распространения чумы и других опасных инфекционных болезней в странах СНГ, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.