Следователь Александр Коргин удивил воспитанников Некрасовской школы-интерната современной криминалистической техникой

В минувший четверг, в преддверии Всемирного дня ребёнка и Всероссийского дня правовой помощи детям, официальный представитель СУ СК России по Орловской области Александр Коргин посетил подшефную ведомству Некрасовскую школу-интернат и пообщался с её воспитанниками.
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