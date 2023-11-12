Следователь Александр Коргин удивил воспитанников Некрасовской школы-интерната современной криминалистической техникой

В минувший четверг, в преддверии Всемирного дня ребёнка и Всероссийского дня правовой помощи детям, официальный представитель СУ СК России по Орловской области Александр Коргин посетил подшефную ведомству Некрасовскую школу-интернат и пообщался с её воспитанниками.