Nasdaq 100 (NQ) Analysis, Key-Zones, Setup for Thu (Sep 10) E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! MyAlgoIndex Bias: The September Nasdaq-100 contract settled Wednesday at 29,448.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым