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Станислав Садальский

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Я получила прозвище «дикая девочка»

Я получила прозвище «дикая девочка»

„Я получила прозвище «дикая девочка», потому что ходила босиком, бродила без шляпы, бросалась с лодки в открытое море, купалась во время шторма, и загорала до того, что сходила кожа, и всем этим шокировала провинциальных севастопольских барышень.

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