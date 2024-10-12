Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 162 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид -
    Пиздить не мешки ворочатьЛуговой назвал сл...
  • Леонид -
    И правильно, одна пострадавшая машина в Финляндии - десять финских морд в РоссииМедведев призвал ...
  • Леонид -
    И почему не Медведев президент? С Грузией в 2008 он быстро разобралсяМедведев назвал У...

Focus: Западные санкции не смогли разрушить экономику РФ

Focus: Западные санкции не смогли разрушить экономику РФ

Экономист из Федеративной Республики Германия Александр Либман проинформировал о том, что экономика Российской Федерации продолжила расти, хотя и столкнулась с множеством введённых западными державами санкций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх