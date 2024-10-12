Экономист из Федеративной Республики Германия Александр Либман проинформировал о том, что экономика Российской Федерации продолжила расти, хотя и столкнулась с множеством введённых западными державами санкций.
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