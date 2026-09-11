Руслан Денишев объяснил, как распознать ишемию миокарда

Ассистент кафедры госпитальной хирургии №2 ИХ Пироговского университета Руслан Денишев рассказал, как распознать опасные симптомы ишемии миокарда, чтобы вовремя обратиться за медицинской помощью.
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