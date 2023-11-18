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Единая лига ВТБ. «Руна» – ЦСКА, УНИКС сыграет с «Енисеем»

В субботу, 18 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча. В московском дерби «Руна» примет ЦСКА, УНИКС в Казани сыграет с красноярским «Енисеем».

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