Мигранты. Итоги года от "Многонационала": Русских начали слышать - теперь закон на нашей стороне

Андрей

Мне глубоко по-барабану какой национальности депутат в Госдуме! У нас в стране более 190 народов... Мне главное, чтобы они там, в Госдуме, интересы России и народов ее населяющие отстаивали... А то ведь сегодня, как во времена СССР! Все удобства для иностранцев! Им и гостиницы и "Березки", а граждане СССР созерцали издали на то как им у нас "задницы облизывали"... Теперь необходимо для всех иностранных работников создавать резервации, в которых они будут работать... Отработал вахту и домой, до следующей вахты!!! И что бы они нам жить не мешали, ни мы им трудиться .....