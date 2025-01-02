Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 887 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел Еремеев
    а кого именно?Бастрыкин лишил р...
  • Alex Nемо
    Поплавскую занесло. Бывает, называется головокружение от успеха. Запрет был исключительно на корпоративные вечеринки ..."Наказание должно...
  • Е Ва
    они это делают с чего то одобрения и наказывать надо именно их"Я в курсе обыско...

Мигранты. Итоги года от "Многонационала": Русских начали слышать - теперь закон на нашей стороне

Мигранты. Итоги года от "Многонационала": Русских начали слышать - теперь закон на нашей стороне

Царьград Коллаж Царьград Авторы телеграм-канала "Многонационал" подводят итоги года, вспоминая ключевые законы, которые положительно сказались на миграционной обстановке в стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
вера курьянова
Эти &quot;мастурбеки&quot;   Васильев и Затулин  сделали многое, чтобы подпортить жизнь русским, а если Васильев вовсе не тот за кого он себя выдает, то это требует вмешательства СК.
Ответить
8 час.
Андрей
Мне глубоко по-барабану какой национальности депутат в Госдуме! У нас в стране более 190 народов... Мне главное, чтобы они там, в Госдуме, интересы России и народов ее населяющие отстаивали...  А то ведь сегодня, как во времена СССР! Все удобства для иностранцев! Им и гостиницы и &quot;Березки&quot;, а граждане СССР созерцали издали на то как им у нас &quot;задницы облизывали&quot;... Теперь необходимо для всех иностранных работников создавать резервации, в которых они будут работать... Отработал вахту и домой, до следующей вахты!!! И что бы  они нам жить не мешали, ни мы им трудиться .....
Ответить
8 час.
Леонид Руси
На работе надо работать, а не бухать, или заниматься личными делами... Помнится при Сталине... Немцы &quot;неожиданно&quot; вошли... А перебежчиков было маса... которые собщили, что война, что завтра немец перейдёт границу...!!! Были расстреляны как провокаторы! Тысячи танков оказались в руках немца. Самолёты сгорели на аэродромах. Миллионы пленных... Думать надо головой, а не булками... Сперва всё, что есть отдаём даром, а потом мужественно сражаемся... чтобы это вернуть... и кладём миллионы жизней
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх