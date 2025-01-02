Царьград Коллаж Царьград Авторы телеграм-канала "Многонационал" подводят итоги года, вспоминая ключевые законы, которые положительно сказались на миграционной обстановке в стране.
Мигранты. Итоги года от "Многонационала": Русских начали слышать - теперь закон на нашей стороне
Комментарии
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вера курьянова
Эти "мастурбеки" Васильев и Затулин сделали многое, чтобы подпортить жизнь русским, а если Васильев вовсе не тот за кого он себя выдает, то это требует вмешательства СК.
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8 час.
Андрей
Мне глубоко по-барабану какой национальности депутат в Госдуме! У нас в стране более 190 народов... Мне главное, чтобы они там, в Госдуме, интересы России и народов ее населяющие отстаивали... А то ведь сегодня, как во времена СССР! Все удобства для иностранцев! Им и гостиницы и "Березки", а граждане СССР созерцали издали на то как им у нас "задницы облизывали"... Теперь необходимо для всех иностранных работников создавать резервации, в которых они будут работать... Отработал вахту и домой, до следующей вахты!!! И что бы они нам жить не мешали, ни мы им трудиться .....
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8 час.
Леонид Руси
На работе надо работать, а не бухать, или заниматься личными делами... Помнится при Сталине... Немцы "неожиданно" вошли... А перебежчиков было маса... которые собщили, что война, что завтра немец перейдёт границу...!!! Были расстреляны как провокаторы! Тысячи танков оказались в руках немца. Самолёты сгорели на аэродромах. Миллионы пленных... Думать надо головой, а не булками... Сперва всё, что есть отдаём даром, а потом мужественно сражаемся... чтобы это вернуть... и кладём миллионы жизней
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6 час.
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