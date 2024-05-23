Кадыров встретился в Москве с королем и наследным принцем Бахрейна

Повестка встречи лидеров 23 мая 2024 года в Москве состоялась встреча Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова с королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой и наследным принцем Салманом бин Хамадом Аль Халифой.
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