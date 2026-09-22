Культуромания
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Культуромания

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Фольклорный ансамбль «Эргырон» показал спектакль, посвященный герою СВО Ярославу Тагрыту

Фольклорный ансамбль «Эргырон» показал спектакль, посвященный герою СВО Ярославу Тагрыту

Чукотский фольклорный ансамбль «Эргырон» совместно с Чукотским драматическим театром имени Олега Куваева провел благотворительный показ спектакля «Уэлькаль».

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