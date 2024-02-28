Слуцкий пояснил, чего ждет от послания Путина

Леонид Слуцкий, председатель ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам, в беседе с РИА Новости заявил, что ожидает от предстоящего послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию поручений по усилению развития регионов .
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