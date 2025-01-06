Игорь Руденя поздравил тверского дизайнера Алексея Ушакова, чей труд отмечен президентом

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Распоряжение «О поощрении». За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность благодарность Президента РФ объявлена председателю Тверского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз Дизайнеров России» Алексею Ушакову.
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