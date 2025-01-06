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Игорь Руденя поздравил тверского дизайнера Алексея Ушакова, чей труд отмечен президентом

Игорь Руденя поздравил тверского дизайнера Алексея Ушакова, чей труд отмечен президентом

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Распоряжение «О поощрении». За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность благодарность Президента РФ объявлена председателю Тверского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз Дизайнеров России» Алексею Ушакову.

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