Появились кадры наезда на детей в Иркутске и бегства водителя с места ДТП

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев разместил в своем канале в мессенджере «Макс» видеозапись с камеры наблюдения, зафиксировавшую момент наезда автомобиля на двух несовершеннолетних пешеходов и последующий уезд водителя с места аварии.
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