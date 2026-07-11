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Аргументы и Факты

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Появились кадры наезда на детей в Иркутске и бегства водителя с места ДТП

Появились кадры наезда на детей в Иркутске и бегства водителя с места ДТП

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев разместил в своем канале в мессенджере «Макс» видеозапись с камеры наблюдения, зафиксировавшую момент наезда автомобиля на двух несовершеннолетних пешеходов и последующий уезд водителя с места аварии.

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