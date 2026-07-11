Появились кадры наезда на детей в Иркутске и бегства водителя с места ДТП

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев разместил в своем канале в мессенджере «Макс» видеозапись с камеры наблюдения, зафиксировавшую момент наезда автомобиля на двух несовершеннолетних пешеходов и последующий уезд водителя с места аварии.