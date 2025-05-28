Депутат Гусев сообщил о необходимости обязательного лечения наркозависимых

Наркозависимых в России необходимо обязательно лечить. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев (СРЗП), комментируя подготовленный Верховным судом РФ законопроект о смягчении наказаний для наркопотребителей, пишет ТАСС.
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