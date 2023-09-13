Politiki.net Весь вчерашний день мы с вами ждали ответа на главный вопрос: Кто пустил Каролину Куек, более известную как Ани Лорак на росТВ? Завесу тайны над тем, кто тащит в эфиры российских телепередач открытых русофобов, кто продвигает антироссийские нарративы на федеральные каналы, пообещал приоткрыть глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
"Мужик сказал - мужик сделал", - Бородин назвал покровителей певицы Куек
Комментарии
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Юрий Вьюхин
В России не поют, а открывают рот под фонограмму, ПОСТРОЕННУЮ в студии. В России не нужно УМЕТЬ петь.
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3 час.
oleg perow
"человек, не определившийся с собственной позицией в отношении спецоперации" - т. е. человек ничего антироссийского не сделавший! У нас на ТВ и эстраде большинство таких "не определившийся" - и что то никто к репрессиям против них не призывает! Ани Лорак гнобить не за что. Само то, что она выступает в России, а не льёт на неё дерьмо по гейропам уже заслуживает уважения! А гражданин Бородин, похоже, решил на этой теме попиариться или вообще чей то заказ выполняет. Нормальные мужики с бабами не воюют. Бить того, кто заведомо не может дать сдачи - паскудство...
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2 час.
Ирина Секрет
Ни голоса, ни рожи
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1 час.
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