"Мужик сказал - мужик сделал", - Бородин назвал покровителей певицы Куек

oleg perow

"человек, не определившийся с собственной позицией в отношении спецоперации" - т. е. человек ничего антироссийского не сделавший! У нас на ТВ и эстраде большинство таких "не определившийся" - и что то никто к репрессиям против них не призывает! Ани Лорак гнобить не за что. Само то, что она выступает в России, а не льёт на неё дерьмо по гейропам уже заслуживает уважения! А гражданин Бородин, похоже, решил на этой теме попиариться или вообще чей то заказ выполняет. Нормальные мужики с бабами не воюют. Бить того, кто заведомо не может дать сдачи - паскудство...