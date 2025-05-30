Астраханский бюджет-2024: дефицит уменьшили почти на 6 млрд рублей и покрыли

При этом максимально выполнили социальные обязательства перед населением региона. Вчера на заседании облправительства под председательством вице-губернатора и главы кабмина Дениса Афанасьева был представиллен отчет о выполнении регионального бюджета за 2024 год.
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