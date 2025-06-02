Что случилось ночью, 2 июня 2025 года

Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах по урегулированию ситуации с Украиной, в Стамбул, что все комментарии по проекту соответствующего меморандума будут в понедельник, 2 июня 2025 года.
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