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Порядок, государство

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Трамп завяз в иранской трясине. США решили вернуться к плану "А"

Трамп завяз в иранской трясине. США решили вернуться к плану "А"

Попытки США уладить конфликт с Ираном дипломатическим путем провалились, пишет FT. У США нет убедительного плана победы, и теперь некоторые члены администрации Трампа вернулись к плану “А”: свергнуть иранский режим, отмечается в статье.

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