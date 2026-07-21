Трамп завяз в иранской трясине. США решили вернуться к плану "А"

Попытки США уладить конфликт с Ираном дипломатическим путем провалились, пишет FT. У США нет убедительного плана победы, и теперь некоторые члены администрации Трампа вернулись к плану “А”: свергнуть иранский режим, отмечается в статье.
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