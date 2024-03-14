Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

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Вы тут это... сидите? А там уже Орёл сдали!

Вы тут это... сидите? А там уже Орёл сдали!

Там центральнА улица есть такая - КоНсомольская. И по этой улице целая армия на БТР-ах. На Москву идёт.

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Комментарии
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Наиль Бакиров
Вай , вай !!! А мужики то не в курсе !!! (фантазёры бл...)
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1 д.
ВлаДимир
Тем Интернет и хорош, что здесь люди, не освоившие грамоту, безвозмездно могут давать советы Президенту.
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1 д.
Олег Самойлов
Насчет &quot;олигархов&quot; - подробнее можно? КАКИХ олигархов? Фамилии назвать не особо сложно? Насчет национализации ресурсов - КАКИЕ ресурсы реально надо национализировать? Если что-то НЕ понятно набору буккаффффак и цифирек, то рекомендую изучить Конституцию Российской Федерации в части касающейся ресурсов и недр! Далее поехали. Я уже неизвестно сколько сотен раз идиотам пытался втолковать по поводу пенсионного возраста, но идиоты тем и сильны, что им НИЧЕГО объяснить НЕВОЗМОЖНО! Наверное, надо все-таки снизить пенсионный возраст и одновременно  снизить пенсии этим идиотам до НОРМАЛЬНЫХ советских, которые в среднем при социализме равнялись 85-90 рублям! И привести ВСЕ пенсии нынешней России к советскому уровню! И тогда средняя пенсия россиян будет равна 13140 рублям! Уживешься в доску на такую пенсию!  И про банки тоже верно молвишь! Надо сделать ОДИН банк, Государственный! Ну, и три его отделения, как при социализме было! И чтобы НИКАКИХ кредитов! Только  кассы взаимопомощи и рассрочка по куче справок! И все станет на свои места!  Насчет ввести &quot;нормальную советскую медицину&quot; - и это есть правЕльно! Надо, чтобы сидел наборчик букккаффффак и цифирек в поликлинике в очереди сутками! И лечился аспирином и пургеном! А запивал все это самой натуральной марганцовкой!  Ну, про образование и Вооруженные Силы даже говорить не хочется! Особенно про ВС! Надо сделать армию числом поболее, готовностью совеЦКАй! Чтобы из танкового полка выйти из парка могли ШЕСТЬ! А солдатик стрелял за всю службу  ДВА раза! По ТРИ патрона! То бишь, начальное упражнение, первую часть! И это тоже будИт правЕльно! Дальше продолжать иль этого хватЕт?
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1 д.

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