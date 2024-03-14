Вы тут это... сидите? А там уже Орёл сдали!

Олег Самойлов

Насчет "олигархов" - подробнее можно? КАКИХ олигархов? Фамилии назвать не особо сложно? Насчет национализации ресурсов - КАКИЕ ресурсы реально надо национализировать? Если что-то НЕ понятно набору буккаффффак и цифирек, то рекомендую изучить Конституцию Российской Федерации в части касающейся ресурсов и недр! Далее поехали. Я уже неизвестно сколько сотен раз идиотам пытался втолковать по поводу пенсионного возраста, но идиоты тем и сильны, что им НИЧЕГО объяснить НЕВОЗМОЖНО! Наверное, надо все-таки снизить пенсионный возраст и одновременно снизить пенсии этим идиотам до НОРМАЛЬНЫХ советских, которые в среднем при социализме равнялись 85-90 рублям! И привести ВСЕ пенсии нынешней России к советскому уровню! И тогда средняя пенсия россиян будет равна 13140 рублям! Уживешься в доску на такую пенсию! И про банки тоже верно молвишь! Надо сделать ОДИН банк, Государственный! Ну, и три его отделения, как при социализме было! И чтобы НИКАКИХ кредитов! Только кассы взаимопомощи и рассрочка по куче справок! И все станет на свои места! Насчет ввести "нормальную советскую медицину" - и это есть правЕльно! Надо, чтобы сидел наборчик букккаффффак и цифирек в поликлинике в очереди сутками! И лечился аспирином и пургеном! А запивал все это самой натуральной марганцовкой! Ну, про образование и Вооруженные Силы даже говорить не хочется! Особенно про ВС! Надо сделать армию числом поболее, готовностью совеЦКАй! Чтобы из танкового полка выйти из парка могли ШЕСТЬ! А солдатик стрелял за всю службу ДВА раза! По ТРИ патрона! То бишь, начальное упражнение, первую часть! И это тоже будИт правЕльно! Дальше продолжать иль этого хватЕт?