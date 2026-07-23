Эскалация работает только тогда, когда у тебя есть запас прочности. Когда ты слабее — каждый шаг «на повышение» приближает не победу, а коллапс.
Эскалация
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Эскалация работает только тогда, когда у тебя есть запас прочности. Когда ты слабее — каждый шаг «на повышение» приближает не победу, а коллапс.
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