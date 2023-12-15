ФСБ: Украинский шпион задержан в Ростовской области

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже. «Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, связанная со сбором в интересах противника информации о местах дислокации воинских подразделений ВС РФ», — рассказали в Центре общественных связей ФСБ.
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