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Власти Эстонии собираются экстрадировать военнообязанных украинцев

Власти Эстонии собираются экстрадировать военнообязанных украинцев

Западные страны постепенно начинают разъяснять свое отношение к мобилизации на Украине. За время СВО в Европу с украинской территории выехали миллионы граждан Украины, а теперь Киев заговорил о возможном принудительном возвращении части из них, для последующей отправки на войну против России.

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