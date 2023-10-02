30% от зарплаты: в России предложили новый тариф социальных отчислений

В России предлагают установить единый тариф социальных отчислений в размере 30% от заработной платы. Такой законопроект планируется внести в Госдуму сегодня, 2 октября, сообщили «Известия», ознакомившись с документом.
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