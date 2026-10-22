Возможное приостановление участия Армении в ЕАЭС может осложнить трудоустройство её граждан в России и ограничить экспорт армянских товаров, заявил доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян в эфире Радио «Комсомольская правда».
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