Глава МВД Испании одобрил партнерство в области безопасности с Марокко

Испания и Марокко достигли «исключительного» уровня двусторонних отношений, заявил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка во время своего визита в испанский анклав Мелилья, 5 февраля сообщает Morocco World News.
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