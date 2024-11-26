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Спички - не игрушка

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Уничтожал русский лес: экс-главу Департамента имущественных отношений Минобороны осудили на 17 лет

Никулинский районный суд Москвы приговорил бывшего заместителя председателя правительства Подмосковья, экс-директора Департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ, экс-главу КУГИ СПб Дмитрия Куракина к 17 годам лишения свободы за хищение леса.

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