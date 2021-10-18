В Казахстане кастрировали первого педофила — такой вышел закон (1 фото)

Власти Казахстане впервые в истории страны подвергли педофила химической кастрации. Вы за или против? Это произошло через несколько месяцев после принятия нового закона, разрешающего такой метод наказания за педофилию, пишет Mirror (https://www.
Власти Казахстане впервые в истории страны подвергли педофила химической кастрации. Вы за или против? Это произошло через несколько месяцев после принятия нового закона, разрешающего такой метод наказания за педофилию, пишет Mirror (https://www.
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