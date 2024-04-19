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Больше 200 км инженерных сетей заменили в Крыму

Больше 200 км инженерных сетей заменили в Крыму

В Крыму был установлен новый рекорд по замене инженерных сетей. За прошлый год на полуострове было проложено более 200 километров коммунальных сетей, что является беспрецедентным масштабом работ для региона.

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