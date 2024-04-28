Переходим на экономную войну: почему дрон завтра заменит танк

По мере того, как тяжёлая военная техника на поле боя оказывается сравнительно лёгкой добычей дронов-камикадзе, возникает резонный вопрос: а уготована ли вообще миссия в будущих войнах танкам, самоходкам и РСЗО?.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии