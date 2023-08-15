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Из-за возмутительного поведения вожатой в лагере в Крыму поручили возбудить дело

Из-за возмутительного поведения вожатой в лагере в Крыму поручили возбудить дело

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на вожатую из-за оскорбления детей в крымском лагере.

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Комментарии
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Tupoi
Дама должна ответить за свою русофобию. Родители детей не для того платили деньги за детский отдых, чтобы какая-то прошмандовка их оскорбляла, уродуя своим поведением детскую психику.
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