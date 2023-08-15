Из-за возмутительного поведения вожатой в лагере в Крыму поручили возбудить дело

Максим ТришинОбществоПодписатьсяИз-за возмутительного поведения вожатой в лагере в Крыму поручили возбудить делоГлава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на вожатую из-за оскорбления детей в крымском лагере.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииTupoiДама должна ответить за свою русофобию. Родители детей не для того платили деньги за детский отдых, чтобы какая-то прошмандовка их оскорбляла, уродуя своим поведением детскую психику.Ответить13 час.
Свежие комментарии