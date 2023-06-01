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 «Мейкерские субботники» прошли на Кольском полуострове

В малых заполярных городах Кольского полуострова завершился проект по популяризации семейного изобретательства «Мейкерские субботники» Проект «Мейкерские субботники» – настоящий праздник семейного изобретательства, который вырос из программы «IMAKE.

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