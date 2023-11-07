Сверхбогатые немцы заплатят кризисный сбор

Социал-демократическая партия Германии Шольца предложила реформу, чтобы ввести временный кризисный сбор и восстановить надбавку за солидарностьСоциал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца предлагает сверхбогатых людей страны обложить временным кризисным сбором, сообщают немецкие СМИ.
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