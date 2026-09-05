Севастополь простился с пиротехниками МЧС, погибшими при разминировании дрона ВСУ

В Севастополе прошла церемония прощания с четырьмя сотрудниками МЧС и охранником, погибшими 13 августа при детонации украинского беспилотника.
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